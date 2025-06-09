Защита Промеса попросила приостановить решение об аресте футболиста

Защита бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса подала в Апелляционный суд Амстердама ходатайство о приостановке действия решения об аресте футболиста в Нидерландах.

Ранее De Telegraaf сообщил, что Промес обещает полностью сотрудничать со следствием и даже отбыть срок, если суд назначит ему наказание.

«Адвокат (Промеса. — Прим. «СЭ») просит приостановить ранее вынесенное окружным судом, а затем нашим судом решение о его задержании по двум делам», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Мелиссу Зейлстру.

33-летний Промес выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В настоящее время нападающий находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. Там он играет за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед». В марте сообщалось, что Промес принял ислам.