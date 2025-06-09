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Защита Промеса попросила приостановить решение об аресте футболиста

Руслан Минаев

Защита бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса подала в Апелляционный суд Амстердама ходатайство о приостановке действия решения об аресте футболиста в Нидерландах.

Ранее De Telegraaf сообщил, что Промес обещает полностью сотрудничать со следствием и даже отбыть срок, если суд назначит ему наказание.

«Адвокат (Промеса. — Прим. «СЭ») просит приостановить ранее вынесенное окружным судом, а затем нашим судом решение о его задержании по двум делам», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Мелиссу Зейлстру.

Квинси Промес.Знакомьтесь — Мохаммед Промес! Бывший футболист «Спартака» принял ислам в ОАЭ

33-летний Промес выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В настоящее время нападающий находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. Там он играет за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед». В марте сообщалось, что Промес принял ислам.

Источник: РИА
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Квинси Промес
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
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19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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