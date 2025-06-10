Щетинин — о будущем «Ростова»: «Половина того, что пишут, — неправда»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Кирилл Щетинин в интервью «Известиям» и «СЭ» прокомментировал слухи вокруг ростовского клуба.

— С мая постоянно ходят слухи, что суперфинал Кубка России против ЦСКА — последний матч для «Ростова» в его нынешнем виде. Что скоро клуб покинет руководство, тренерский штаб и большая часть игроков. Вы что-то можете сказать об этом?

— 50 процентов того, что об этом пишут, — неправда.

— Получается, оставшиеся 50 процентов — правда?

— Частично, так скажем. То, что полкоманды уйдет, — это бред. Мне кажется, что если и уйдут игроки, то точно не полкоманды.

— Относительно лично своего будущего что-то можете сказать? С каким клубом будете готовиться к следующему сезону?

— В интернете пишут все, но мне агент пока ничего не говорил.

— Даже про «Локомотив», который чаще всего упоминается по части интереса к вам?

— Ну это, опять же, разговоры об интересе, а конкретики никакой нет.