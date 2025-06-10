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10 июня 2025, 00:10

Щетинин — о будущем «Ростова»: «Половина того, что пишут, — неправда»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Полузащитник «Ростова» и сборной России Кирилл Щетинин в интервью «Известиям» и «СЭ» прокомментировал слухи вокруг ростовского клуба.

— С мая постоянно ходят слухи, что суперфинал Кубка России против ЦСКА — последний матч для «Ростова» в его нынешнем виде. Что скоро клуб покинет руководство, тренерский штаб и большая часть игроков. Вы что-то можете сказать об этом?

— 50 процентов того, что об этом пишут, — неправда.

— Получается, оставшиеся 50 процентов — правда?

— Частично, так скажем. То, что полкоманды уйдет, — это бред. Мне кажется, что если и уйдут игроки, то точно не полкоманды.

— Относительно лично своего будущего что-то можете сказать? С каким клубом будете готовиться к следующему сезону?

— В интернете пишут все, но мне агент пока ничего не говорил.

— Даже про «Локомотив», который чаще всего упоминается по части интереса к вам?

— Ну это, опять же, разговоры об интересе, а конкретики никакой нет.

Кирилл Щетинин.«Половина того, что пишут о будущем «Ростова», — неправда». Щетинин — о Карпине и сборной России

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ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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