Щетинин — о будущем «Ростова»: «Половина того, что пишут, — неправда»
Полузащитник «Ростова» и сборной России Кирилл Щетинин в интервью «Известиям» и «СЭ» прокомментировал слухи вокруг ростовского клуба.
— С мая постоянно ходят слухи, что суперфинал Кубка России против ЦСКА — последний матч для «Ростова» в его нынешнем виде. Что скоро клуб покинет руководство, тренерский штаб и большая часть игроков. Вы что-то можете сказать об этом?
— 50 процентов того, что об этом пишут, — неправда.
— Получается, оставшиеся 50 процентов — правда?
— Частично, так скажем. То, что полкоманды уйдет, — это бред. Мне кажется, что если и уйдут игроки, то точно не полкоманды.
— Относительно лично своего будущего что-то можете сказать? С каким клубом будете готовиться к следующему сезону?
— В интернете пишут все, но мне агент пока ничего не говорил.
— Даже про «Локомотив», который чаще всего упоминается по части интереса к вам?
— Ну это, опять же, разговоры об интересе, а конкретики никакой нет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -