Жена Смолова — о победе «Краснодара» в РПЛ: «Значит все было не зря»

Жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова, блогер и диджей Карина Истомина рассказала «СЭ» о реакции мужа на победу в РПЛ.

«Федор был очень счастлив, как и я за него. Значит все было не зря. Не зря мы переехали в Краснодар. Все-таки это был важный для нас переезд. Семья его поддержала, и так получилось, что он стал чемпионом. Мы все были очень рады этому. Он сразу позвонил мне по фейстайму из раздевалки. Я его поздравляла. Федор сказал, что это победа не только его и команды, но и моя тоже», — сказала Истомина «СЭ».

«Краснодар» в конце мая объявил об уходе 35-летнего форварда. Он вернулся в команду летом 2024 года. В прошедшем сезоне Смолов провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.