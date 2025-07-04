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4 июля 2025, 10:15

Бистрович верит, что Россию скоро вернут на международные соревнования

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самых главных воспоминаниях о клубе.

— Что за семь с половиной лет в ЦСКА запомнится больше всего?

— В голову сразу приходят матчи с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы. Две победы над «Реалом» в Лиге чемпионов. Ну а мой победный гол «Спартаку» в последнем дерби — вообще главный в карьере! У меня очень много добрых воспоминаний о ЦСКА.

— В последние сезоны еврокубков не хватало?

— Да. Такой большой клуб, как ЦСКА, обязан в них участвовать. Верю, что в ближайшее время Россию вернут в международные соревнования, — сказал Бистрович «СЭ».

Бистрович выступал в ЦСКА с 2018 года. Он провел за клуб 127 матчей, забил 10 голов и отдал семь голевых передач.

Кристиян Бистрович.«Если бы Николич остался, я бы продлил контракт». Интервью Бистровича после ухода из ЦСКА

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Кристиян Бистрович
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат 1 : 1
26.07 19:30 Оренбург – Ростов 2 : 1
26.07 19:30 Рубин – Краснодар 1 : 3
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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