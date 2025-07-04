Бистрович верит, что Россию скоро вернут на международные соревнования

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самых главных воспоминаниях о клубе.

— Что за семь с половиной лет в ЦСКА запомнится больше всего?

— В голову сразу приходят матчи с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы. Две победы над «Реалом» в Лиге чемпионов. Ну а мой победный гол «Спартаку» в последнем дерби — вообще главный в карьере! У меня очень много добрых воспоминаний о ЦСКА.

— В последние сезоны еврокубков не хватало?

— Да. Такой большой клуб, как ЦСКА, обязан в них участвовать. Верю, что в ближайшее время Россию вернут в международные соревнования, — сказал Бистрович «СЭ».

Бистрович выступал в ЦСКА с 2018 года. Он провел за клуб 127 матчей, забил 10 голов и отдал семь голевых передач.