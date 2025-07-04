Бистрович верит, что Россию скоро вернут на международные соревнования
Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самых главных воспоминаниях о клубе.
— Что за семь с половиной лет в ЦСКА запомнится больше всего?
— В голову сразу приходят матчи с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы. Две победы над «Реалом» в Лиге чемпионов. Ну а мой победный гол «Спартаку» в последнем дерби — вообще главный в карьере! У меня очень много добрых воспоминаний о ЦСКА.
— В последние сезоны еврокубков не хватало?
— Да. Такой большой клуб, как ЦСКА, обязан в них участвовать. Верю, что в ближайшее время Россию вернут в международные соревнования, — сказал Бистрович «СЭ».
Бистрович выступал в ЦСКА с 2018 года. Он провел за клуб 127 матчей, забил 10 голов и отдал семь голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|1 : 2
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|3 : 0
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|1 : 1
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|2 : 1
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|1 : 3
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1