Бистрович заявил, что не может представить себя в «Спартаке» и «Зените»

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Что с твоим будущим? Есть предложения?

— Разговоры и звонки есть, но конкретных предложений пока нет. Рассматриваю все возможные варианты и приму итоговое решение.

— Варианты из России рассматриваешь?

— Конечно. Мне очень нравится в России, долго здесь жил. Я прекрасно знаю РПЛ, уровень лиги и хорошо говорю на русском языке. Но, скорее всего, продолжу карьеру за границей.

— Допустим, на тебя выйдут «Зенит» или «Спартак»...

— После стольких лет в ЦСКА не могу себя представить в футболке этих клубов!

Бистрович выступал в ЦСКА с 2018 года. Он провел за клуб 127 матчей, забил 10 голов и отдал семь голевых передач.