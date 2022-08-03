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Сегодня, 13:58

Карцев вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Читать «СЭ» в
Эден Карцев.
Фото Global Look Press

Израильский полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карцев в сопровождении своих агентов Ави Нимни и Боаза Горена вылетел в Москву для подписания долгосрочного контракта с московским «Динамо».

По информации интернет-портала Walla, сумма выплаты «Динамо» клубу из Нетания составит 2,8 миллиона евро. Карцев будет зарабатывать 550 тысяч евро за сезон с надбавкой в 10 процентов в каждый последующий.

Карцев получил как минимум четыре конкретных предложения о переходе, в том числе от греческого АЕКа и «Маккаби» (Хайфа).

Владелец «Маккаби», миллионер Эйяль Сегаль категорически противился уходу Карцева, ссылаясь на обязательства перед болельщиками клуба. Однако в случае с «Динамо» и после консультации со спортивным директором Альмогом Коэном, было принято решение позволить игроку осуществить «мечту всей жизни».

2 августа агент Карцева Ави Нимни подтвердил, что хавбек перейдет в «Динамо». По данным «СЭ», «Динамо» подпишет с игроком пятилетний контракт.

(Эли Швидлер)

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Эден Карцев
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