Караваев сообщил, что согласовал новый контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что согласовал новый контракт с клубом.

— На днях писали, что вы продлили контракт с «Зенитом». Так ли это?

— Естественно, он согласован, но еще не продлен.

Действующий контракт Караваева рассчитан до лета 2023 года. 27-летний игрок перешел в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году.

В текущем сезоне чемпионата России защитник провел 15 матчей и отдал 2 голевые передачи.