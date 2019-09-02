Караваев прибыл в сборную России уже после прохождения медобследования для «Зенита»

Медицинский штаб сборной России помог защитнику Вячеславу Караваеву пройти медицинское обследование для «Зенита», сообщили «СЭ» в пресс-службе национальной команды.

В понедельник было объявлено о переходе 24-летнего защитника из «Витесса» в петербургский клуб. Сейчас Караваев находится в расположении сборной России, которая готовится к матчам отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

— По просьбе коллег из ФК «Зенит» сразу после прилета Вячеслава Караваева из Голландии в Москву медицинский штаб сборной России оказал содействие в прохождении игроком комплексного медицинского обследования. Завершив его, Караваев прибыл в расположение сборной России в Новогорск, где принял участие в тренировке национальной команды, которая ведет подготовку к отборочным матчам ЧЕ-2020 против Шотландии и Казахстана, — сказали в пресс-службе сборной России. (Илья Андреев)

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