Карасев обслужит матч "Краснодар" - "Зенит", Еськов рассудит "Локомотив" и ЦСКА

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 24-го тура премьер-лиги. Встречу между "Краснодаром" и "Зенитом" обслужит бригада Сергея Карасева, игру "Локомотив" - ЦСКА - Алексея Еськова.

19 апреля (пятница)

"Анжи" - "Ахмат": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Игорь Синер (Омск).

20 апреля (суббота)

"Уфа" - "Арсенал": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

"Оренбург" - "Ростов": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Динамо" - "Крылья Советов": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

"Локомотив" - ЦСКА: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

"Краснодар" - "Зенит": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

21 апреля (воскресенье)

"Урал" - "Рубин": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

"Спартак" - "Енисей": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

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