Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 14:42

15-й тур РПЛ: Карасев, Мешков и Левников без назначений. Московские дерби судят петербуржец и ростовчанин

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Карасев, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Василий Казарцев и Павел Шадыханов не получили назначений на матчи 15-го тура чемпионата России. Алексею Сухому доверили только функции резервного.

Вот как выглядит полный список назначений, объявленный сегодня РФС:

«Оренбург» — «Факел» — Евгений Кукуляк, Илья Елеференко, Денис Березнов, резервный Михаил Черемных, видеоарбитр (ВАР) Алексей Амелин, ассистент видеоарбитра (АВАР) Роман Усачев, инспектор Алексей Тюмин;

«Динамо» — «Химки» — Ян Бобровский, Алексей Лунев, Рустам Мухтаров, резервный Андрей Фисенко, ВАР Иван Сиденков, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Лапочкин;

«Ахмат» — «Ростов» — Владислав Безбородов, Валерий Данченко, Кирилл Большаков, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Егор Болховитин, инспектор Сергей Зуев;

«Локомотив» — ЦСКА — Артем Любимов, Рашид Абусуев, Арам Петросян, резервный Алексей Сухой, ВАР Артем Чистяков, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Александр Гончар;

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — Павел Кукуян, Валентин Мурашов, Владислав Назаров, резервный Алексей Амелин, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Сергей Мацюра;

«Сочи» — «Урал» — Антон Фролов, Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Ян Бобровский, АВАР Николай Богач, инспектор Юрий Чеботарев;

«Спартак» — «Торпедо» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Дмитрий Сафьян, резервный Константин Аверьянов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Сергей Мартынов;

«Краснодар» — «Зенит» — Владимир Москалев, Максим Ковалев, Игорь Князев, резервный Константин Юданов, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Николай Еремин, инспектор Николай Левников.

Сергей Карасев. «На «ручного карася Гинера» не обижаюсь. Я и сам люблю пошутить!» Интервью Сергея Карасева

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
РПЛ
Виталий Мешков
Кирилл Левников
Сергей Карасев (судья)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эпатажный образ, допинговый скандал и крах мечты. История американской суперзвезды достойна «Оскара»
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину
Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет
Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Артем Любимов назначен главным арбитром матча «Локомотив» — ЦСКА
«Торпедо» обратилось к «Спартаку»: «Брат, выручай!»
«На «ручного карася Гинера» не обижаюсь. Я и сам люблю пошутить!» Интервью Сергея Карасева
В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Ростова» к Сутормину
«Ростов» интересуется Суторминым. Трансфер может состояться уже зимой
Мостовой о «Спартаке» в 90-е: «Чемпионы какой России? Против «Луча» из Владивостока?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ удивлены игнорированием мнения депутатов по Fan ID

Агент Сутормина сообщил, что игрок недоволен игровым временем в «Зените»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости