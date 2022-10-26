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Сегодня, 14:56

Агент Сутормина сообщил, что игрок недоволен игровым временем в «Зените»

Константин Белов
Корреспондент
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Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Алексея Сутормина Александр Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в «Зените».

Ранее «СЭ» сообщал о том, что «Ростов» планирует сделать предложение по 28-летнему нападающему в зимнее трансферное окно.

«Алексей Сутормин недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде. Уйдет ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остается здесь и готовится к следующему матчу», — сказал Клюев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 11 матчах «Зенита», провел на поле в сумме 563 минуты и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 3 миллиона евро, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

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26%

1.54

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РБ Лейпциг 3
Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

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24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
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2
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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 - : -
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