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Карасев, Безбородов и другие судьи РПЛ станут наставниками молодых арбитров второй лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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РФС утвердил программу «Таланты и наставники», в рамках которой действующие судьи РПЛ будут обучать молодых арбитров из второй российской лиги.

Работать с молодыми судьями будут Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Кирилл Левников и другие арбитры РПЛ.

«Программа направлена на отбор наиболее талантливых и перспективных молодых судей Второй лиги. Работа по данному направлению обеспечивает повышение качества судейства Второй лиги и формирование кадрового резерва судей Российской Премьер-Лиги и Первой лиги. Уверен, что с такими уважаемыми наставниками наши молодые арбитры будут быстро прогрессировать и через несколько лет мы увидим их в РПЛ», — цитирует официальный сайт РФС председателя судейского комитета организации Павла Каманцева.

Источник: https://rfs.ru/news/217815
РФС
Владислав Безбородов
Павел Каманцев
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
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4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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