Капитану «Ахмата» Иванову отменили желтую карточку, он сможет сыграть с «Уфой»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отменил желтую карточку капитану «Ахмата» Олегу Иванову.

Иванов получил предупреждение на 83-й минуте матча 18-го тура чемпионата России против «Рубина» за фол на полузащитнике казанцев Хвиче Кварацхелии, однако нарушение совершил другой футболист грозненской команды, Роланд Гиголаев.

Эта карточка была четвертой для Иванова в сезоне, он мог пропустить встречу 19-го тура с «Уфой».

— «Ахмат» обратился к нам с просьбой отменить желтую карточку Иванову, — сказал Григорьянц. — Клуб заявил, что правила нарушал другой игрок, Роланд Гиголаев. КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию, которая определила, что судья вынес ошибочное решение в том эпизоде. На основании решения экспертно-судейской комиссии КДК решил исправить ошибку и отменить ошибочно вынесенное Иванову предупреждение. (Иван Торопцев)

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