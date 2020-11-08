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«Капитан у нас, кончено, лих!» Шнуров написал нецензурный стих о Дзюбе

18:14
Артем Дзюба и Сергей Шнуров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба и Сергей Шнуров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров опубликовал стих про форварда петербурцев Артема Дзюбу.

Известный исполнитель отреагировал на скандал с появлением в интернете интимного видео с футболистом.

В частности, в произведении Шнурова с нецензурной лексикой есть такие строчки:

«Дзюба что ли?
Это просто гранд.
Он случайно сделал челендж мощный,
Капитанам остальных команд!»

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не приглашать игрока на матчи в ноябре, хотя этот скандал не имеет прямого отношения к команде. Это сделано для того, чтобы исключить негатив вокруг сборной и самого капитана.

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