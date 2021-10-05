Канчельскис считает, что Лоськов не останется главным тренером «Локомотива»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» назначение Дмитрия Лоськова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива».

«Я думаю, что ищут уже какую-то другую кандидатуру. Лоськову, наверное, не дадут это место. Хотя он всю жизнь провел в «Локомотиве», почему бы и не дать попробовать. Я уже не удивляюсь всему, что творится в футболе нашем. То они кричат, что все хорошо, а сейчас уже увольняют», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

5 октября стало известно об отставке Марко Николича. Вместе с ним тренерский штаб покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич.

42-летний серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.