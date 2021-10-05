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Канчельскис считает, что Лоськов не останется главным тренером «Локомотива»

16:55
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» назначение Дмитрия Лоськова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива».

«Я думаю, что ищут уже какую-то другую кандидатуру. Лоськову, наверное, не дадут это место. Хотя он всю жизнь провел в «Локомотиве», почему бы и не дать попробовать. Я уже не удивляюсь всему, что творится в футболе нашем. То они кричат, что все хорошо, а сейчас уже увольняют», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

5 октября стало известно об отставке Марко Николича. Вместе с ним тренерский штаб покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич.

42-летний серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

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Сергей Федоров все материалы автора

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