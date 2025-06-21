Источник: форвард «Краснодара» Виктор Са хочет вернуться в Бразилию

Нападающий «Краснодара» Виктор Са может вернуться в Бразилию, сообщает A hora do Vasco.

По информации источника, 31-летний бразилец хочет вернуться в Бразилию из-за сына. Он отдает приоритет переходу в клуб из Рио-де-Жанейро.

Виктор Са перешел в «Краснодар» из «Ботафого» в феврале 2024 года. В прошедшем сезоне вингер провел 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.