Капитан «Спартака» Джикия от лица всей команды принес соболезнования в связи со смертью Ярцева

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия от лица всей команды принес соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера красно-белых Георгия Ярцева.

Ярцев скончался в пятницу, 15 июля, в возрасте 74 лет.

«От лица всей команды приносим соболезнования всем. Расскажу историю, связанную с Ярцевым, когда перед кубковой игрой с Динамо приехали на базу в Тарасовку и провели день с нами. Со стороны было очень тепло наблюдать, как легенды клуба ходят по Тарасовке. Хочется сказать спасибо. Для нас, сегодняшнего «Спартака», этот день останется в памяти», — приводит слова Джикии корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.