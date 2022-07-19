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Сегодня, 10:54

Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека считает, что российские клубы вернут в еврокубки через 2-3 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился мнением об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно сказать. Возможно, через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе. Я в это верю», — приводит «РБ Спорт» слова Бека-Бека.

2 мая исполком УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23.

15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksis-beka-beka-cherez-2-3-goda-rossiyu-vernut-v-evropu/
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ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
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