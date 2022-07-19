Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека считает, что российские клубы вернут в еврокубки через 2-3 года

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился мнением об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно сказать. Возможно, через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе. Я в это верю», — приводит «РБ Спорт» слова Бека-Бека.

2 мая исполком УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23.

15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.