Алаев и Карпин приехали на похороны Ярцева

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев, а также главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин приехали на похороны Георгия Ярцева. Об этом сообщает корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Прощание с российским специалистом проходит в манеже академии «Спартака».

Ярцев умер в пятницу, 15 июля, в возрасте 74 лет. Он в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

Во вторник на похороны Ярцева также прибыли игроки «Спартака» вместе с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.