Капитан «Рубина» Подберезкин уверен, что организация матчей РПЛ не вызовет сложностей
15:41
Капитан и полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал решение РФС о возобновлении чемпионата России.
Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза состоялось заседание, на котором было принято решение возобновить РПЛ 21 июня.
— Для всех нас, думаю, и для зрителей, которые смогут смотреть матчи по ТВ, это отличные новости! Мы очень соскучились по футболу, по тренировкам. Уверен, что организация матчей и тренировок не вызовет сложностей. Будем следить и за европейским опытом — ведь уже на этой неделе возобновляется чемпионат в Германии. Все будет хорошо. С нетерпением ждем возобновления чемпионата, — сказал Вячеслав Подберезкин.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...