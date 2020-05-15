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Капитан «Рубина» Подберезкин уверен, что организация матчей РПЛ не вызовет сложностей

15:41
Вячеслав Подберезкин в компании игроков «Рубина». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вячеслав Подберезкин в компании игроков «Рубина». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Капитан и полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал решение РФС о возобновлении чемпионата России.

Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза состоялось заседание, на котором было принято решение возобновить РПЛ 21 июня.

— Для всех нас, думаю, и для зрителей, которые смогут смотреть матчи по ТВ, это отличные новости! Мы очень соскучились по футболу, по тренировкам. Уверен, что организация матчей и тренировок не вызовет сложностей. Будем следить и за европейским опытом — ведь уже на этой неделе возобновляется чемпионат в Германии. Все будет хорошо. С нетерпением ждем возобновления чемпионата, — сказал Вячеслав Подберезкин.

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