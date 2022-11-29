Валерий Кечинов: «В первой части сезона Соболев выдал лучший отрезок в карьере»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил результаты красно-белых в первой части сезона. После 17 туров РПЛ московская команда занимает второе место, в Кубке красно-белые вышли в плей-офф с первого места.

— Нормальный результат показал «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова. — После прошлого сезона, после десятого места — это очень хороший результат. У команды появилась игра, виден рисунок, все играют зрелищно, много забивают. Прогресс «Спартака» на лицо.

— Кто лучший в этом «Спартаке»?

— Я бы выделил двоих футболистов — Квинси Промеса и Александра Соболева. Почему Соболев? Потому что он играл почти в каждой игре, забивал мячи, отдавал результативные передачи. Он очень сильно помогал команде. Александр выдал лучший отрезок в своей карьере. (В 22 матчах у форварда 9 мячей и 7 голевых передач. — Прим. «СЭ»)

— Какую оценку поставили бы Абаскалю за проделанную работу?

— 4+.

— До пятерки не хватает чемпионства?

— Будем ждать конца сезона, а там посмотрим. Если он будет заслуживать, то, конечно, поставим ему 5.