Канчельскис считает Батракова открытием сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Кто бы мог подумать, что «Локомотив» так безболезненно перенесет уход лидеров этим летом. Команда приятно удивляет своими результатами. Батраков? Это открытие сезона, определенно. Парень серьезно относится к делу и прогрессирует», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за основную команду «Локомотива», забил 5 мячей и сделал 5 голевых пасов.