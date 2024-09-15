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Эменике: «Здорово, что Дзюба все еще играет — он великолепный футболист»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике поделился мнением о нападающем «Акрона» Артем Дзюбе.

«Дзюба — хороший парень и великолепный игрок. Здорово, что Артем все еще играет — он отличный нападающий. Уверен, Артем по-прежнему умеет забивать и приносить пользу команде. Я могу пожелать ему только успехов, пусть играет как можно дольше», — цитирует Эменике «РБ Спорт».

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним россиянином. Дзюба подписал соглашение до окончания сезона-2024/25. Ранее он выступал за «Локомотив», в составе которого провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Эммануэль Эменике
Футбол
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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Рубин – Кр. Советов
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14.09 12:00
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