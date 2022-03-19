Канчельскис: «Очевидно, что «Зенит» станет чемпионом. Они наголову сильнее «Динамо»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

«Очередная уверенная победа «Зенита». Думаю, что уже всем понятно, что питерцы не упустят чемпионства. Это просто очевидно! Они наголову сильнее «Динамо», играют в раз качественней. Нужно отдать должное москвичам, они молодцы. В этом сезоне им удалось дать достойный бой «Зениту». Если летом получиться усилить состав, может быть, в следующем сезоне смогут быть более серьезным соперником для команды с Невы. На данный момент питерцам нет равных в чемпионате России», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Зенит» набрал 48 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга опережает на 6 очков «Динамо», у которого есть игра в запасе.

«Арсенал» остался на 14-м месте (20 очков).