Божович: «Зенит» был лучше и мог забивать еще больше»

Главный тренер «Арсенала» из Тулы признал закономерность поражения команды в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Арсенала» из Тулы Миодраг Божович подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:3).

— «Зенит» был лучше и мог забивать еще больше. В первом тайме мы не позволяли такие моменты, но во втором мы меньше владели мячом, у соперника было больше ударов. Мы не смогли зацепиться за мяч, выйти из обороны. Заслуженная победа «Зенита».

— Как вы собирались взламывать оборону «Зенита»? На какие слабые стороны при подготовке делали акцент?

— «Зенит» иногда пропускает при контратаках. Мы хотели играть плотно и пытаться использовать скорость Кангвы и Давиташвили, чтобы Деспотович цеплялся за мяч. Не получилось.

— Мы видели два абсолютно разных «Арсенала» в двух таймах. Если в первом хотя бы держалась оборона, то во втором команда посыпалась. Почему такой контраст?

— По статистике «Зенит» больше забивает во вторых таймах. Так и получилось, потому что они играли на своем уровне.

«Зенит» набрал 48 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. В следующем туре 3 апреля сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Сочи».

«Арсенал» (20 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице.