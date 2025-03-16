«Спартак» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Спартак» примет «Зенит» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Основные события игры «Спартак» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

Встреча команд в первом круге РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась вничью (0:0). В 20 турах чемпионата России «Спартак» набрал 40 очков, а «Зенит» — 43.