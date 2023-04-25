Шалимов: «Динамо» само сделало все, чтобы проиграть «Зениту»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о результате матча 24-го тура РПЛ, в котором встречались «Зенит» и «Динамо» (3:1).

«По голам «Зенита» — к ним привели индивидуальные ошибки «Динамо». Из минусов «Зенита» — снова Ренан. В случае с голом Фомина бразилец отворачивается от мяча — это вообще распространенная ошибка у нас. Посмотрите западный футбол, там защитники плассируются перед мячом и никогда не отворачиваются. Чтобы обыграть «Зенит», ты не должен ошибаться сам и искать ляп соперника. А «Динамо» само сделало все, чтобы проиграть. Сами не забили в первом тайме, а потом наошибались. В целом «Динамо» не хватает настроя, спортивной злости. Ни разу не слышал, чтобы остро в матче сыграл Захарян. Надо ему, окружению принимать решение — как-то взбодриться в РПЛ или уезжать, если в России потеряна мотивация», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 24 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Лидирует — «Зенит» (58 очков).