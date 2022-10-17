Камоцци: «Думаю, рано или поздно Зиньковский будет играть в основе «Спартака»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

«Зиньковский — отличный футболист, он сейчас в очень хорошей форме, забил красивый гол в дерби и в целом был полезен на поле. Почему он не выходит в старте? Не знаю. Он действительно нравится мне как игрок, но тренер проводит с футболистами каждый день — он лучше всех знает, кто заслуживает играть с первых минут. Но, думаю, рано или поздно Зиньковский будет играть в основе «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Зиньковский стал игроком «Спартака» летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за красно-белых 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.