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Камоцци: «Думаю, рано или поздно Зиньковский будет играть в основе «Спартака»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

«Зиньковский — отличный футболист, он сейчас в очень хорошей форме, забил красивый гол в дерби и в целом был полезен на поле. Почему он не выходит в старте? Не знаю. Он действительно нравится мне как игрок, но тренер проводит с футболистами каждый день — он лучше всех знает, кто заслуживает играть с первых минут. Но, думаю, рано или поздно Зиньковский будет играть в основе «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Зиньковский стал игроком «Спартака» летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за красно-белых 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-zin-kovskij-otlichny-j-futbolist-rano-ili-pozdno-on-budet-igrat-v-osnove/
Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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