Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:30

Селюк: «Не сомневаюсь, что Азмун хочет вернуться в «Зенит»

Селюк считает, что Азмун хочет вернуться в «Зенит»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в

Известный агент Дмитрий Селюк высказался об успехах иранского нападающего Сердара Азмуна после его ухода из санкт-петербургского «Зенита» в «Байер».

«Азмуна изначально нужно было не продавать, а отдать в аренду. Он погулял, понял, что у него был шанс себя показать. Он ошибся, уйдя из «Зенита». Я не сомневаюсь, что он хочет вернуться. Азмун адаптирован к российскому клубу. Правда, есть но. Одно дело — «Зенит» с Азмуном и Дзюбой, а совсем другое — с бразильской диаспорой», — приводит слова Селюка Legalbet.

30 января 27-летний иранец перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/selyuk-azmun-hochet-vernutsya-v-zenit-no-klubu-on-ne/
Сердар Азмун
Дмитрий Селюк
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Емельяненко и Дацик провели быстрый реванш! Александр упал уже на 8-й секунде
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци: «Думаю, рано или поздно Зиньковский будет играть в основе «Спартака»

Агент Зайнутдинова заявил, что ищет варианты для своего клиента за рубежом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости