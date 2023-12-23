Камоцци считает, что Чалов сможет заиграть в Европе

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

«Чалов — очень хороший нападающий, о нем знают в Европе. Он точно сможет заиграть там», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Чалов является воспитанником ЦСКА. На счету нападающего 84 гола и 42 результативных передачи в 246 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.