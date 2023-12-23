Игнатьев покинет «Сочи». Нападающему ищут варианты в Европе

Как стало известно «СЭ», нападающий «Сочи» Иван Игнатьев с большой долей вероятности покинет команду зимой.

Клуб и игрок расторгнут контракт по взаимному решению сторон. Приоритет нападающего — продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне РПЛ Игнатьев провел за «Сочи» 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.