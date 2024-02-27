Экс-футболист сборной Португалии: «Амарал может создать отличную команду в «Спартаке»

Экс-футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» высказался о спортивном директоре «Спартака» Томаше Амарале. Ранее португальский специалист работал в «Бенфике».

«Он проделал очень хорошую работу в Португалии. Здесь много внимания уделяется молодежи. Важно искать молодых игроков в академиях. В Португалии менеджеры воспитывают игроков. Футбол — это бизнес. Так что, если вы можете улучшать и развивать игроков, вам не нужно так часто выходить на рынок. Вы можете продавать. Это был смысл работы Амарала в «Бенфике». Я думаю, что Амарал может создать отличную команду в «Спартаке». У него есть знания. Поэтому они выбрали Амарала», — сказал Канейра «СЭ».

Амарал стал спортивным директором «Спартака» в конце декабря. Ранее эту должность занимал англичанин Пол Эшуорт. Красно-белые на данный момент занимают пятое месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.