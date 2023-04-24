Камоцци — о победе «Спартака»: «Немного авантюрно, но победа есть победа»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Я думаю, что победа произошла немного авантюрно, но победа есть победа, так что хорошо. «Краснодар» — хорошая команда, поэтому не был удивлен таким уровнем футбола. Браво Соболеву за то, что он участвовал во всех решающих действиях», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» находится на 7-м месте с 38 очками.