Камоцци: «Джикия — настоящий капитан и настоящий мужчина»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии «СЭ» отреагировал на оказание первой медицинской помощи капитаном «Спартака» Георгием Джикией полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу после жесткого столкновения в матче 24-го тура РПЛ (4:3).

«Хороший жест Джикии. Он настоящий капитан и настоящий мужчина», — сказал Камоцци «СЭ».

Во время игрового столкновения Кади Боржес ударился виском о защитника красно-белых, упал на поле и лежал без движения. Джикия первый пришел на помощь и вытащил язык Боржесу, который мог потерять сознание.

(Валерия Яшвили)