Камоцци: «Соболев станет одним из самых результативных нападающих в истории «Спартака»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Я рекомендовал Александра Соболева в «Спартак» еще задолго до его перехода в московский клуб. Он совершил невероятный прогресс в своей карьере, забивает мячи в важнейших матчах. Саша своей игрой ответил всем тем недоброжелателям, которые хотели выставить его из клуба. Уверен, Соболев станет одним из самых результативных нападающих в истории «Спартака» и догонит по забитым мячам в РПЛ Артема Дзюбу», — цитирует Sport24 Камоцци.

В текущем сезоне 25-летний Соболев провел за «Спартак» 12 матчей в чемпионате России, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

После 13 туров красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.