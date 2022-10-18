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Камоцци: «Соболев станет одним из самых результативных нападающих в истории «Спартака»

Мария Гусева
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Я рекомендовал Александра Соболева в «Спартак» еще задолго до его перехода в московский клуб. Он совершил невероятный прогресс в своей карьере, забивает мячи в важнейших матчах. Саша своей игрой ответил всем тем недоброжелателям, которые хотели выставить его из клуба. Уверен, Соболев станет одним из самых результативных нападающих в истории «Спартака» и догонит по забитым мячам в РПЛ Артема Дзюбу», — цитирует Sport24 Камоцци.

В текущем сезоне 25-летний Соболев провел за «Спартак» 12 матчей в чемпионате России, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

После 13 туров красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-18-kamotstsi-sobolev-dogonit-po-zabitym-myacham-v-rpl-dzyubu
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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