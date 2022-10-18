Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:31

Агент Азмуна: «Никто из «Динамо» со мной не связывался»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, опроверг информацию об интересе московского «Динамо» к своему клиенту.

«Впервые об этом слышу. Никто из «Динамо» со мной по Азмуну не связывался», — приводит слова агента «РБ Спорт».

27-летний иранец перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В России он также играл за «Рубин» и «Ростов». Контракт нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 11 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-nikto-iz-dinamo-so-mnoj-ne-svyazy-valsya/
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Байер
ФК Динамо (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Иранской спортсменке грозит тюрьма за выступление без хиджаба. Это был протест
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
В Минздраве после разбора завалов сообщили о гибели 13 человек при ЧП в Ейске
Арестович заявил о найденном Россией «ключике» к ПВО Украины
Диетолог рассказала об опасности тыквы при некоторых заболеваниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Радимов может возглавить «Нижний Новгород», если Галактионов уйдет в «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости