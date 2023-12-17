Камоцци назвал Сперцяна лидером «Краснодара»

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в этом сезоне.

«Сперцян — прекрасный игрок, он очень талантливый парень. Думаю, что его можно назвать лидером «Краснодара». Он ведет команду за собой», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.