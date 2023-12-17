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Сегодня, 18:17

Ташуев — о руководстве «Факела»: «Футбольные личности с большой буквы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» прокомментировал взаимодействие с руководителями клуба.

— Насколько комфортно вам взаимодействовать с руководителями «Факела» — Асхабадзе, Котовым, Самедовым? Насколько вы самостоятельны в своих решениях?

— Вопрос поставлен немного неправильно. У тренера решение одно — тренировочный процесс, тактика, стратегия, состав на матч и так далее. То есть чисто спортивная составляющая на поле и на теоретических занятиях. Вы назвали трех футбольных личностей с большой буквы. Я сейчас не преувеличиваю. Роман Гурамыч работал в «Спартаке», затем эффективно трудился в Армении. Кирилл Николаевич был спортивным директором в «Локомотиве», Александр Самедов — футболист высокого уровня. Все трое — футбольные люди. Это очень важно.

Так что если вы хотите спросить про мое взаимодействие с менеджментом клуба, то оно достаточно простое. Мне помогают во всех вопросах, начиная с приобретения инвентаря. В общем, с жизнеобеспечением клуба проблем нет, — сказал Ташуев «СЭ».

«Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Полностью интервью Сергея Ташуева читайте на сайте «СЭ».

Александр Самедов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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