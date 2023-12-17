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Ларин прокомментировал возможное возвращение к системе «весна-осень»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о возможном возвращении российского футбола к системе «весна-осень».

«Это очень сложный вопрос. Если вспоминать чемпионат СССР, то соревнование заканчивалось в начале ноября. Последний тур был 3 или 10 ноября. Сейчас мы играем на месяц позже. Много минусов в системе «осень-весна». Мне недавно один знакомый сказал удивительную вещь, что абонементы легче покупать в январе или феврале, чем в июле. Команду формировать легче за три месяца, чем за полтора. При этом, если сейчас возвращаться назад, то тоже будет куча проблем. Очень дискуссионный вопрос. Жалко, что больше играем зимой, чем летом», — цитирует Ларина «РБ Спорт».

Исполком РФС принял решение о переходе на систему «осень-весна» в 2010 году.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Николай Ларин
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