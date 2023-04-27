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Мирзов покинет «Химки», если клуб вылетит из РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника подмосковных «Химок» Резиауна Мирзова, заявил, что футболист уйдет из клуба, если тот не сохранит место в РПЛ.

«Возвращение в «Спартак»? Не привык разговаривать в сослагательном направлении. У Резиуана заканчивается контракт с «Химками», поговорим об этом по окончании сезона. Были ли уже какие-то переговоры о новом соглашении? Пока, естественно, переговоры не начинали, потому что команда «Химки» борется за сохранение места в РПЛ, за стыковые матчи. Смысла нет о чем-то разговаривать. Если «Химки» вылетят из РПЛ, то Резиуан будет искать варианты именно в высшей лиге», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

Мирзов перешел в «Химки» из «Спартака» в июле 2022 года на правах свободного агента. Его контракт с подмосковным клубов рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Мирзова в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем чемпионате России Мирзов провел 20 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mirzov-pokinet-khimki-esli-klub-vyletit-iz-rpl
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4
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 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
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 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
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