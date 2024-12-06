Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал самарскому губернатору Вячеславу Федорищеву о существующей в российском футболе практике дачи взяток судьям, сообщает Baza.

По сведениям источника, Федорищев сообщил об этом в своем заявлении в полицию. Губернатор Самарской области заявил, что во время встречи с руководством «Крыльев Советов» приглашенный туда Каманцев рассказал о существующей в российском футболе коррупции и практике дачи взяток судьям.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.