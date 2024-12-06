Бабич — о новогоднем желании: «Быть чемпионом РПЛ со «Спартаком»

Защитник Срджан Бабич рассказал о своем новогоднем желании.

«У меня есть футбольное новогоднее желание. Это быть чемпионом РПЛ со «Спартаком», — приводит слова Бабича ТАСС.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет пять очков. В заключительном перед зимней паузой туре красно-белые 7 декабря дома сыграют с «Пари Нижний Новгород».