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Судейство

Сегодня, 11:30

Каманцев рассказал подробности возможного появления китайских арбитров в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» рассказал о возможном появлении китайских арбитров в российском футболе.

— Вы говорили, что ведете разговоры с еще одной страной, которая должна будет присоединиться к программе обмена арбитрами для работы в РПЛ. Что это за страна?

— Китай.

— Китайские арбитры сейчас настолько квалифицированы, что могут обслуживать матчи нашего чемпионата?

— Если мы в текущей ситуации хотим строить отношения с партнерами, это вряд ли должно быть в таком формате, что у них все готово и тут мы их приглашаем. Мы должны начинать тогда, когда это взаимовыгодно. Мы можем обучить их судей, поработать совместно над улучшением их технологии ВАР и всем остальным. У них есть судьи, которые могут отсудить определенные матчи РПЛ. Я не говорю о вывесках типа «Спартак» — «Зенит», «Зенит» — «Краснодар» или ЦСКА — «Спартак». С учетом сложной логистики этого не будет. Но есть в РПЛ матчи, мы тоже не должны зазнаваться, не самого высокого уровня с точки зрения судейства.

— Вы допускаете, что уже в новом сезоне китайские арбитры смогут судить матчи РПЛ?

— Мы не ограничиваемся только РПЛ — любые матчи. Сейчас начнется ФНЛ, где некоторые игры не многим ниже по накалу, чем в РПЛ.

— Если Министерство спорта внесет определенную правку в регламент, то китайские арбитры будут ровно на таких же правах, как и белорусские или саудовские?

— Да. Это цель взаимного обмена. Как вы знаете, сотрудничество с белорусами уже дало положительный эффект. Семь из восьми матчей в последнем туре мы закрыли с помощью их судей, работавших ВАР. Сотрудничество не сказать что дает очень много, но оно позволяет закрывать нам определенные моменты.

Наши судьи ездят в Саудовскую Аравию — зарабатывают деньги, получают международную практику и зимой удлиняют свой сезон. А в начале чемпионата получают официальные матчи в качестве подготовки. Вы видели, что на первых турах весенней части судьи были очень хорошо готовы. В том числе потому, что они уже отработали свои первые официальные матчи в Саудовской Аравии и приехали к нам в тонусе.

27 декабря 2023 года президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Белоруссии и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен судьями категории ФИФА и перспективными арбитрами, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

Софья Грецкая

Сергей Карасев. «Если б не политика, Карасев работал бы на Евро — очевидно, он соответствует уровню». Интервью Каманцева

Павел Каманцев
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