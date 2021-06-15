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Кварацхелия вошел в число номинантов на приз Golden Boy

18:53
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия стал претендентом на престижную награду Golden Boy. Она вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, претендующих на награду Golden Boy. Кварацхелия — единственный претендент на приз из РПЛ.

В минувшем сезоне 20-летний хавбек провел в РПЛ 23 матча, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Концовку чемпионата он пропустил из-за травмы.

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Иван Шитик все материалы автора
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