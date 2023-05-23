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Сегодня, 14:51

Калинин рассказал, что Евсеев изменил дисциплину в «Факеле»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал, что в команде поменялось с приходом нового главного тренера Вадима Евсеева.

— Если коротко — дисциплина, — приводит «РБ Спорт» слова Калинина.

— Стало построже?

— Понимайте как хотите. Все-таки это Вадим Валентинович.

— Что у вас по будущему?

— Честно, не думаю сейчас об этом. Моя задача — помочь команде остаться в РПЛ. Это цель номер один. У меня еще три года контракт с «Ростовом», с большим уважением отношусь к Валерию Георгиевичу, Алексею Анатольевичу (Рыскину), я также переживаю за «Ростов». После сезона обсудим будущее. Сейчас цель — остаться с «Факелом» в РПЛ напрямую.

Евсеев возглавил «Факел» в начале мая. На данный момент воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 28 матчах. В 29-м туре РПЛ команда Евсеева встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдет 28 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-kalinin-esli-korotko-to-evseev-izmenil-distsiplinu-vse-taki-e-to-vadim-valentinovich/
Вадим Евсеев
Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

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Максим Ненахов

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Локомотив

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Александр Соболев

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Спартак

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