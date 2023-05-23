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Сегодня, 14:46

Борис Игнатьев объяснил, почему дерби «Спартак» — ЦСКА получился скандальным

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Я больше обращаю внимание на футбольные аспекты. Сама игра получилась напряженной и боевитой, чувствовался внутренний нерв. Футболисты хотели сделать себе подарок, потому что победа в дерби иногда приятнее победы в крупном соревновании. Дерби — это противостоянии не только игроков, но и всех других групп, завязанных на футболе. В игре было много ошибок и эмоций, с которыми футболисты не справились, отсюда были приняты безумные решения. Это все сказалось на общей картине игры. Игроки потеряли много времени, лежа на газоне после простых столкновений. Арбитры, на мой взгляд, неверно расставили акценты. Некоторые игроки незаслуженно пострадали от решений судей, а другие — наоборот. Это все плод эмоциональных всплесков», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками, отставание красно-белых от ЦСКА, идущего вторым, составляет 1 очко.

Источник: Betonmobile
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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