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Сегодня, 15:09

Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и может сыграть против «Динамо»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против «Динамо» вернулся в общую группу после травмы. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 34-летний форвард с командой готовится к матчу и, скорее всего, примет участие в игре.

Ранее Дзюба из-за повреждения пропустил матчи против «Крыльев Советов» (1:1) и «Факела» (1:0).

«Локомотив» сыграет с «Динамо» в воскресенье, 28 мая. Начало игры — в 16.30 по московскому времени. На данный момент железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/artyom-dzyuba-vernulsya-v-obshuyu-gruppu-lokomotiva-253315/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Артем Дзюба
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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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