РПЛ опубликовала расписание матчей четырех туров в октябре и ноябре

Премьер-лига опубликовала расписание матчей между паузами на игры сборных в октябре и ноябре. Точные даты и время начала названы для встреч с 11-го по 14-й тур Тинькофф — чемпионата России.

11-й тур

17 октября, суббота

14:00 «Зенит» — «Сочи»

16:30 «Локомотив» — «Уфа»

16:30 «Краснодар» — «Рубин»

19:00 «Химки» — «Спартак»

18 октября, воскресенье

14:00 «Арсенал» — «Урал»

14:00 «Ротор» — «Тамбов»

16:30 ЦСКА — «Динамо»

19:00 «Ростов» — «Ахмат»

20-22 октября — 1-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы

21-22 октября — 3-й тур элитного группового раунда Бетсити-Кубка России

12-й тур

24 октября, суббота

14:00 «Динамо» — «Сочи»

16:30 «Зенит» — «Рубин»

19:00 «Краснодар» — «Спартак»

19:00 «Локомотив» — «Ротор»

25 октября, воскресенье

14:00 «Урал» — «Тамбов»

16:30 «Ростов» — «Химки»

19:00 «Ахмат» — «Уфа»

26 октября, понедельник

19:00 ЦСКА — «Арсенал»

27-29 октября — 2-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы

13-й тур

31 октября, суббота

14:00 «Рубин» — «Арсенал»

16:30 «Ахмат» — «Краснодар»

16:30 «Спартак» — «Ростов»

19:00 «Сочи» — «Локомотив»

1 ноября, воскресенье

12:00 «Уфа» — «Урал»

14:00 «Химки» — «Зенит»

16:30 «Ротор» — ЦСКА

19:00 «Тамбов» — «Динамо»

3-5 ноября — 3-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы

14-й тур

6 ноября, пятница

19:00 «Сочи» — «Уфа»

7 ноября, суббота

14:00 «Урал» — «Спартак»

16:30 «Арсенал» — «Ротор»

19:00 «Тамбов» — «Ахмат»

8 ноября, воскресенье

14:00 «Химки» — «Рубин»

16:30 ЦСКА — «Ростов»

19:00 «Зенит» — «Краснодар»

19:00 «Динамо» — «Локомотив»

9-18 ноября — перерыв на матчи национальных сборных