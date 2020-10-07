РПЛ опубликовала расписание матчей четырех туров в октябре и ноябре
Премьер-лига опубликовала расписание матчей между паузами на игры сборных в октябре и ноябре. Точные даты и время начала названы для встреч с 11-го по 14-й тур Тинькофф — чемпионата России.
11-й тур
17 октября, суббота
14:00 «Зенит» — «Сочи»
16:30 «Локомотив» — «Уфа»
16:30 «Краснодар» — «Рубин»
19:00 «Химки» — «Спартак»
18 октября, воскресенье
14:00 «Арсенал» — «Урал»
14:00 «Ротор» — «Тамбов»
16:30 ЦСКА — «Динамо»
19:00 «Ростов» — «Ахмат»
20-22 октября — 1-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы
21-22 октября — 3-й тур элитного группового раунда Бетсити-Кубка России
12-й тур
24 октября, суббота
14:00 «Динамо» — «Сочи»
16:30 «Зенит» — «Рубин»
19:00 «Краснодар» — «Спартак»
19:00 «Локомотив» — «Ротор»
25 октября, воскресенье
14:00 «Урал» — «Тамбов»
16:30 «Ростов» — «Химки»
19:00 «Ахмат» — «Уфа»
26 октября, понедельник
19:00 ЦСКА — «Арсенал»
27-29 октября — 2-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы
13-й тур
31 октября, суббота
14:00 «Рубин» — «Арсенал»
16:30 «Ахмат» — «Краснодар»
16:30 «Спартак» — «Ростов»
19:00 «Сочи» — «Локомотив»
1 ноября, воскресенье
12:00 «Уфа» — «Урал»
14:00 «Химки» — «Зенит»
16:30 «Ротор» — ЦСКА
19:00 «Тамбов» — «Динамо»
3-5 ноября — 3-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы
14-й тур
6 ноября, пятница
19:00 «Сочи» — «Уфа»
7 ноября, суббота
14:00 «Урал» — «Спартак»
16:30 «Арсенал» — «Ротор»
19:00 «Тамбов» — «Ахмат»
8 ноября, воскресенье
14:00 «Химки» — «Рубин»
16:30 ЦСКА — «Ростов»
19:00 «Зенит» — «Краснодар»
19:00 «Динамо» — «Локомотив»
9-18 ноября — перерыв на матчи национальных сборных
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