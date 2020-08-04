«Какие деньги, какие премиальные?» Мамаев рассказал, как изменился за полтора года

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отметил, как изменился за последние полтора года, а также опроверг информацию об уходе из клуба президента Арташеса Арутюнянца и главного тренера Валерия Карпина.

— Думаю, что это те люди, которые если соберутся покинуть клуб, футболистам об этом скажут в первую очередь, — сказал Мамаев в ролике, который опубликовал комментатор Нобель Арустамян в Telegram. — Исходя из того, что я вижу. А не так, что мы узнаем из прессы, а потом нам скажут: «Извините, ребята, мы ушли».

— У игроков часто бывает недовольство, что какие-то премиальные недоплатили, еще что-то. А от вас и Ионова я слышу, что все супер, такие эмоции позитивные.

Могу честно сказать: может, года полтора назад я бы тоже ныл. Но у меня сложились в жизни такие обстоятельства, что мне грех жаловаться что бы то ни было. У меня жена, двое детей, куча животных. Все хорошо, я занимаюсь любимым делом. Какие деньги, какие премиальные?

Мамаев с октября 2018 по сентябрь 2019 года находился сперва в СИЗО, а затем в колонии по делу о двух драках в центре Москвы.