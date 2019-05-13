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Какая роль будет у Сергея Михайлова в "Спартаке". Инсайд "СЭ"

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Как стало известно "СЭ", член совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов будет назначен вице-президентом красно-белых на заседании, которое пройдет во вторник, 14 мая. Должность станет вакантной после скорого ухода Наиля Измайлова

В задачи Михайлова будет входить строгий контроль за денежными потоками, исключение необоснованных затрат, грамотное ведение бухгалтерии. Функционер находится в топ-менеджменте красно-белых с 2004 года. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров. 

Полностью инсайды "СЭ" о предстоящем совете директоров "Спартака" читайте здесь

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